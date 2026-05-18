Premiere für Sabally und Toronto

SID 18.05.2026 • 07:23 Uhr Nyara Sabally feiert mit Toroto Tempo den ersten Auswärtssieg seit der Gründung des neuen WNBA-Teams.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit der neu gegründeten Franchise Toronto Tempo den ersten Auswärtssieg in der WNBA gefeiert.

Bei den Los Angeles Sparks gewann Toronto 106:96, Sabally holte sieben Punkte sowie jeweils vier Rebounds und Assists.

Durchwachsener Saisonstart für Toronto

In der noch jungen Saison wechseln sich bei Toronto bislang Siege und Niederlagen ab. Zuletzt hatte Tempo noch knapp mit 95:99 in Los Angeles verloren. Beim Wiedersehen hatte Toronto insbesondere wegen Brittney Sykes, der 38 Punkte gelangen, das bessere Ende für sich.