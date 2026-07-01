Basketball: Fiebich holt Titel mit New York Liberty

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit New York Liberty aus der WNBA den ersten Titel der Saison gefeiert.
Fiebich holt Titel mit New York
Leonie Fiebich gewinnt mit New York Liberty den Pokalwettbewerb. Beim Finalsieg gegen WNBA-Champion Las Vegas Aces muss Mitspielerin Satou Sabally pausieren.
Der Meister von 2024 bezwang in der Nacht zum Mittwoch im Finale des Commissioner’s Cups die Las Vegas Aces mit 93:85. New York gewann den vor fünf Jahren eingeführten Pokalwettbewerb, der während der regulären Spielzeit ausgespielt wird, zum zweiten Mal nach 2023.
Sabally kann nicht mitwirken
Fiebich kam auf zwei Punkte und acht Rebounds, ihre deutsche Mitspielerin Satou Sabally musste wegen einer Kopfverletzung pausieren.
Beste Werferin der Partie war Jackie Young von den Aces, dem aktuellen WNBA-Champion, mit 31 Punkten. Für New York legte Starspielerin Sabrina Ionescu mit 26 Zählern den Bestwert auf.
Ausgewählte Hauptrundenspiele zählen parallel zum Commissioner’s Cup, New York gewann alle sechs bis zum Finale.