Basketball: Einarmiger mischt College-Liga auf

Derzeit sorgt Hansel Enmanuel in der Basketball-College-Liga NCAA für Furore. Mit den Austin Peay Governors stehen er und sein Team mit einer Bilanz von 3:0-Siegen gemeinsam mit den North Alabama Lions an der Spitze der ASUN-Conference.

Doch was ist an dem Guard aus der Dominikanischen Republik so besonders? Ganz einfach: Er spielt mit nur einem Arm. Trotz dieses Handicaps kommt er im Schnitt auf starke sechs Rebounds. Zudem lieferte er durchschnittlich fünf Punkte ab. Auch seine Trefferquote von 85,7 Prozent (FG%) ist nicht zu verachten.