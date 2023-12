College Football: Diese NCAA-Farce wird zum Politikum

„Empört und wütend!“ FSU greift NCAA an

FSU-Präsident Richard McCullough gratulierte dem Football-Team in einem Statement für eine außergewöhnliche Saison. Danach griff er die NCAA-Verantwortlichen an: „Florida State nicht für die Playoffs zu berücksichtigen, ist schockierend und zeigt, dass die Auswahl auf dem Potenzial und nicht der Leistung beruht. Es zeigt, dass das System kaputt ist.“

Auch die Politik läuft Sturm

Floridas republikanischer Senator Rick Scott fordert eine Untersuchung des Vorfalls. So schickte er am Tag nach der Entscheidung einen Brief an Corrigan, in dem er um detaillierte Informationen zum Auswahlverfahren bat - darunter E-Mails, Textnachrichten und andere Kommunikationskanäle zwischen den einzelnen Ausschussmitgliedern sowie ESPN.