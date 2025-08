ELF: Auch Geschäftsführer Karajica geht

Der Umbruch in der European League of Football (ELF) nimmt ein immer größeres Ausmaß an. Nach der Rücktrittsankündigung von Commissioner Patrick Esume gab die Liga den nächsten prominenten Abschied in der Führungsetage bekannt. Geschäftsführer Zeljko Karajica, neben Esume 2020 zweiter Gründer der ELF, werde sich zum Ende der laufenden Saison zurückziehen.