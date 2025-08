Umbau bei der ELF: Schiller folgt auf Karajica

Inmitten großer Turbulenzen hat die European League of Football (ELF) eine wegweisende Personalentscheidung getroffen und Ingo Schiller als zukünftigen starken Mann engagiert. Der langjährige Geschäftsführer von Hertha BSC wird zunächst Co-CEO und Chief Financial Officer der Liga, zur nächsten Saison löst Schiller dann ELF-Mitbegründer Zeljko Karajica als CEO ab.

Karajica, der ab 2026 nicht mehr am operativen Geschäft beteiligt und nur noch Gesellschafter sein wird, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Schiller: "Ich schätze es sehr, ihn bis zum Ende dieser Saison an meiner Seite zu haben – und darüber hinaus ist die Führung der Liga in den besten Händen."