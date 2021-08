GFL: Frankfurt Galaxy gegen Razorbacks gefordert, Unicorns treffen auf Comets

“Ich erwarte am Samstag ein sehr intensives Spiel”, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman. “Die Comets haben viele sehr talentierte Spieler in ihrem Kader, und sie haben ein Ziel: Heimrecht im Viertelfinale. Sie kommen also mit einer klaren Mission nach Hall.” Um dies zu schaffen, müssten die Allgäuer mindestens Zweiter werden. Theoretisch allerdings können sie ja auch noch Erster werden, falls sie die Sensation schaffen sollten, in Schwäbisch Hall zu gewinnen.