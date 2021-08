GFL: Saarland Hurricanes nach Sieg gegen Munich Cowboys in den Playoffs

Nach dem zweiten Saarländer Touchdown musste Quarterback Engelmann dann immer mehr ins Risiko gehen. Einmal kam er auch in die Endzone, doch wie schon vor dem Field Goal in der ersten Hälfte gab es bei den vermeintlichen Touchdowns Münchner Fouls beim Spielzug, so dass der Münchner Angriff erstmals in diesem Jahr ohne einen einzigen Touchdown blieb.