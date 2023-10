GFL: Schwäbisch Hall Unicorns - Potsdam Royals: GFL Bowl LIVE im TV und Stream auf SPORT1

Finale in der German Football League ! Am 14. Oktober steigt der GFL Bowl um die Deutsche Meisterschaft im American Football.

Wo wird das Finale ausgetragen?

Rekordsieger in der GFL sind übrigens die New Yorker Lions aus Braunschweig, die den Titel bereits zwölfmal gewinnen konnten. Der letzte Sieg stammt aus dem Jahr 2019.

Das Finale sollte ursprünglich in Frankfurt ausgetragen werden. Wegen eines Konflikts zwischen der Ausrichterfirma GFS um Ex-Präsident Robert Huber und dem American Football-Verband Deutschland (AFVD) findet es in diesem Jahr allerdings im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt.