Hammer-Strafe in der MLB: 60-Spiele-Sperre für Matt Harvey von den Baltimore Orioles

Dieses Urteil hat einen Hintergrund. Im Jahr 2019 war sein ehemaliger Teamkollege Tyler Skaggs plötzlich verstorben, nachdem er an seinem Erbrochenen erstickt war. Im Anschluss daran wurde festgestellt, dass sich in seinem Blut Drogen und Alkohol befunden hatten. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)