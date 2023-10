MLB: Kepler-Team besiegt Playoff-Fluch

Die Minnesota Twins gewinnen in der MLB das erste Spiel der Wild Card Series gegen die Toronto Blue Jays mit 3:1. Damit hat das Team von Max Kepler bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ab 22.30 Uhr LIVE auf SPORT1+ ) die Chance, im heimischen Target Field die Best-of-Three-Serie für sich zu entscheiden.

Der Sieg war gleichzeitig auch das Ende einer langen Pleitenserie für das Team aus Minneapolis. Den letzten Sieg in der Postseason konnte der dreimalige World-Series-Sieger 2004 feiern. Damals gewann man das erste Spiel der Serie gegen die New York Yankees, die schlussendlich mit 1:3 verloren ging.

Insgesamt setzte es seit diesem 5. Oktober 2004 ganze 18 Playoff-Pleiten in Folge. Allein 13 Niederlagen gehen dabei auf das Konto der Yankees, die in dieser Spielzeit jedoch den Einzug in die Playoffs verpasst haben.