121. Niederlage: Chicago White Sox historisch schlecht

Die Chicago White Sox aus der Major League Baseball (MLB) haben sich in ihrer "Saison der Schande" (ESPN) die Krone aufgesetzt. Das 1:4 bei den Detroit Tigers war für den Klub die 121. Niederlage des Jahres, so schlecht war in der "modern era" der Liga (seit 1901) bislang kein anderes Team.

"Natürlich ist das Mist", sagte Pitcher Garrett Crochet zum unrühmlichen Negativrekord, "wir haben uns früh in diese Lage gebracht. Wir sind da, wo wir sind, wegen der Art, wie wir gespielt haben, und das ist Mist. Aber das ist auch schon alles."

Chicago White Sox tief in der Krise

Die White Sox hatten am Sonntag durch ihre 120. Pleite (2:4 bei den San Diego Padres) mit den New York Mets von 1962 gleichgezogen. Danach gewann Chicago überraschend drei Spiele nacheinander gegen die Los Angeles Angels, doch in Detroit passierte es. Die Gäste nun spielen noch zweimal bei den Tigers, dann ist die schlimme Saison endlich vorbei.

Schon zuvor hatte es in diesem Jahr zwei Tiefpunkte gegeben. Mit einer Serie von 14 aufeinanderfolgenden Niederlagen stellte die Mannschaft Anfang Juni den Franchise-Negativrekord ein und brach im August diese Marke mit 21 Pleiten in Serie. So schlecht waren bislang in der American League nur die Baltimore Orioles von 1988 gewesen.

