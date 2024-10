Für 4,39 Millionen Dollar: Ohtanis Rekord-Ball versteigert

Rekordsumme für einen Rekord-Ball: Der Ball, mit dem Baseball-Superstar Shohei Ohtani seinen 50. Homerun der Saison schlug, ist versteigert worden. Wie das Auktionshaus Goldin am Mittwoch mitteilte, brachte der historische Ball 4,39 Millionen Dollar (4,06 Millionen Euro) ein. Der Japaner wurde mit dem Schlag zum ersten Spieler der MLB -Geschichte mit 50 Homeruns und 50 gestohlenen Bases in einer Saison.

Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 1998. Damals wurde für den Ball, mit dem Mark McGwire seinen 70. Homerun in einer Saison erzielte, die Summe von 3,05 Millionen Dollar (2,82 Millionen Euro) bezahlt.

Rekordmann Ohtani begründete den „50-50-Club“ am 19. September beim 20:4 seiner Los Angeles Dodgers bei den Miami Marlins. Mittlerweile steht der 30-Jährige mit seinem Team in der World Series, dem Finale der Major League Baseball. Dort treffen die Dodgers ab Freitag auf die New York Yankees.