MLB: Finalserie wird zum Megaduell

Los Angeles gegen New York, Dodgers gegen Yankees, Shohei Ohtani gegen Aaron Judge: Die World Series im Baseball wird ein Spektakel.

Das erste kleine Duell vor dem großen Schlagabtausch haben die Los Angeles Dodgers gegen die New York Yankees schon verloren: Kurz vor Beginn der World Series brachte bei einer Auktion jener Baseball, mit dem Dodgers-Superstar Shohei Ohtani seinen 50. Homerun der Saison geschlagen hatte, 4,39 Millionen Dollar ein.

Ohtani, derzeit bester Baseball-Spieler der Welt, hat indes einen entscheidenden Vorteil gegenüber Ruth, dem berühmtesten Spieler der Geschichte. Im Gegensatz zur bereits 1948 verstorbenen Überfigur des US-Nationalsports, ist der Japaner quicklebendig und badet dank der Gehaltsexplosion in der Major League Baseball im Geld: 700 Millionen Dollar bringt ihm sein Vertrag bei den Dodgers ein.

30 Babe-Trikots könnte er damit kaufen, den Meistertitel aber nicht - den muss Ohtani ab Freitag in seiner ersten Finalserie gegen die Yankees gewinnen. Dann ist „Sho-Time“ - und die neue Auflage einer alten Rivalität hat das Zeug zum Blockbuster.

Ohtani kurz vor dem Ziel

„Ich fühle mich gesegnet und bin dankbar“, sagte Ohtani, nachdem sich die Dodgers in einer packenden Finalserie der National League gegen die San Diego Padres durchgesetzt hatten. Sechs Jahre lang hatte der 30-Jährige mit dem Stadtrivalen Los Angeles Angels die Play-offs verpasst, jetzt: World Series. „Endlich bin ich auf dieser Stufe angekommen“, sagt er, „so habe ich mir das vorgestellt, als ich unterschrieben habe.“

Es ist ein Traumfinale. Ohtani, als Werfer und Schlagmann gleichermaßen herausragend, in diesem Jahr wegen einer Wurfarm-Verletzung aber nur als „Batter“ einsatzbereit, trifft auf Aaron Judge, bis 2031 mit 40 Millionen Dollar pro Jahr entlohnt. Beide haben eine Riesensaison hinter sich. Und: Dodgers gegen Yankees ist der Klassiker schlechthin, zum zwölften Mal seit 1903 spielen sie den Titel unter sich aus, Rekord. 1981 trafen beide Teams zuletzt aufeinander, die Dodgers gewannen.

Dodgers-Wurzeln in Brooklyn

Was die Rivalität zusätzlich auflädt: Die 1883 gegründeten Dodgers stammen aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn, ihr Spitzname weist darauf hin, dass ihre Fans auf dem Weg ins Stadion den Straßenbahnen ausweichen („dodge“) mussten. Sie waren beliebt, bei ihnen spielte die Ikone Jackie Robinson, erster Schwarzer in der MLB, aber die World Series gewannen sie erst 1955 - im elften Versuch und im sechsten Duell mit den Yankees. 1958 zogen die Dodgers nach Los Angeles um.