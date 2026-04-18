Für 3,9 Milliarden! Mega-Verkauf kurz vor dem Abschluss

SID 18.04.2026 • 08:44 Uhr In der MLB kommt es zu einem neuen Rekordverkauf. Die San Diego Padres sollen für eine unglaubliche Rekordsumme verkauft werden.

Die San Diego Padres aus der Major League Baseball (MLB) stehen kurz vor dem Verkauf und sollen für eine Rekordsumme den Besitzer wechseln.

Laut Medienberichten wollen José Feliciano, Miteigentümer des Premier-League-Klubs FC Chelsea, und seine Frau Kwanza Jones 3,9 Milliarden Dollar für die Übernahme der Franchise zahlen.

MLB: Padres kosten 1,5 Milliarden Dollar mehr als bisheriger Rekord

Zuerst hatte das Wall Street Journal die Zahl genannt. Diese würde die bisherige Höchstsumme klar übertreffen, 2020 hatte Steve Cohen die New York Mets für 2,4 Milliarden erworben.

Der Puerto Ricaner Feliciano und Jones sollen die Gebote von Tom Gores, Besitzer der Detroit Pistons (NBA), Joe Lacob, Besitzer der Golden State Warriors (NBA), sowie Dan Friedkin, Besitzer des Premier-League-Klubs FC Everton, überboten haben. Der Verkauf dürfte Anfang der kommenden Woche über die Bühne gehen, 75 Prozent der MLB-Eigentümer müssen zustimmen.