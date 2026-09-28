Rekordmeister New York Yankees trifft auf Erzrivale Boston Red Sox. Titelverteidiger Los Angeles Dodgers greift erst im Viertelfinale ein.

Mit dem Klassiker zwischen Rekord-Champion New York Yankees gegen die Boston Red Sox beginnen in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit die Playoffs in der Major League Baseball. In der Wild-Card-Runde nach dem Modus „best of three“ darf der 27-malige Gewinner der „World Series“ aufgrund der besseren Bilanz nach der regulären Saison alle drei Spiele im Yankee Stadium bestreiten.

MLB: Brewers feierten 103 Siege

Als beste Mannschaften der „regular season“ greifen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers und die Milwaukee Brewers in der National League sowie die Tampa Bay Rays und die Cleveland Guardians in der American League erst im Viertelfinale (Division Series) in die Playoffs ein. Die Brewers waren mit 103 Siegen nach 162 Spielen die erfolgreichste Mannschaft vor den Dodgers (100), sie treffen nach der Wild-Card-Runde auf die San Diego Padres oder die Chicago Cubs.

Der Sieger der Serie zwischen den Yankees und den Red Sox spielt im Viertelfinale nach dem Modus „best of five“ gegen die Rays, die mit 98 Siegen nach 162 Spielen die beste Bilanz der regulären Saison aufwiesen. Gegner der Guardians sind die Chicago White Sox oder die Houston Astros. Das zweite Wild-Card-Duell in der National League bestreiten die Atlanta Braves und die Philadelphia Phillies, der Gewinner trifft auf die Dodgers.