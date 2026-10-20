Die Tampa Bay Rays haben zum dritten Mal die World Series der Major League Baseball (MLB) erreicht. Am Freitag findet das erste Duell der MLB-Finalserie in Milwaukee statt.

Die Tampa Bay Rays haben zum dritten Mal die World Series der Major League Baseball (MLB) erreicht und spielen gegen die Milwaukee Brewers um ihren ersten Titel. Die Franchise aus Florida setzte sich in der Halbfinalserie gegen die Cleveland Guardians durch ein 7:3 mit 4:2 durch. Das Finale beginnt am Freitag in Milwaukee.

Durch den Erfolg der Rays steht fest, dass es einen neuen MLB-Champion geben wird. Weder Tampa noch Milwaukee konnten bislang in der Profiliga triumphieren. Die Brewers verloren 1982 bei ihrer bislang einzigen Finalteilnahme, die Rays zogen 2008 und 2020 jeweils den Kürzeren.

Junior Caminero feiert Finaleinzug der Rays Junior Caminero feiert Finaleinzug der Rays © AFP/GETTY IMAGES/SID/JULIO AGUILAR

MLB: Brewers sind favorisiert

Die Brewers, mit 103 Siegen bestes Team der Hauptrunde, gehen nach ihrem 4:0 über Titelverteidiger Los Angeles Dodgers als Favorit ins Duell.

Im Tropicana Field gelangen in der Nacht zu Dienstag Junior Caminero and Yandy Diaz Homeruns für die Rays, auch Pitcher Freddy Peralta zeigte eine starke Leistung. Die Durststrecke der Guardians hat sich durch die Niederlage verlängert, die bislang letzte Meisterschaft holte der Klub 1948.

Die Tampa Bay Rays und die Milwaukee Brewers gehören zu den fünf MLB-Teams, die noch nie die World Series gewonnen haben. Die übrigen sind die Colorado Rockies, San Diego Padres und Seattle Mariners.