Die Final-Serie der American League wird zum Krimi - Spiel fünf steigt am Sonntag.

Die Tampa Bay Rays haben im Halbfinale der Major League Baseball (MLB) gegen die Cleveland Guardians erneut ausgeglichen.

Das Team aus Florida gewann das wegen Regens um einen Tag verschobene vierte Spiel der American League Championship Series 7:3 und verhinderte damit den drohenden „Matchball“ der Guardians.

Rays vor dritter World Series

Mit drei Runs im siebten Inning sorgten die Rays in Cleveland für die Vorentscheidung, im neunten Inning machte dann Yandy Díaz mit seinem ersten Homerun der Postseason alles klar. Spiel fünf der „best of seven“-Serie findet am Sonntag (23.00 MESZ) erneut in Ohio statt, Spiel sechs folgt dann in der Nacht zu Dienstag im Tropicana Field von St. Petersburg/Florida.

Die erst 1998 gegründeten Rays könnten nach 2008 und 2020 zum dritten Mal die World Series erreichen, den Titel haben sie noch nie gewonnen. Die Guardians haben ihren zweiten und bislang letzten Titel 1948 noch als Indians gewonnen – es ist die längste Durststrecke unter den derzeitigen MLB-Teams. Viermal verlor Cleveland seitdem die World Series, zuletzt 2016.

Finalgegner werden die noch titellosen Milwaukee Brewers, die Meister Los Angeles Dodgers glatt 4:0 ausschalteten.