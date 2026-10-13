Der Titelverteidiger aus LA steht gehörig unter Druck. Im eigenen Stadion muss nun ein Sieg her.

Titelverteidiger Los Angeles Dodgers hat auch das zweite Spiel der National League Championship Series der Baseball-Profiliga MLB verloren.

Der Champion unterlag bei den Milwaukee Brewers mit 4:7 und steht in der Best-of-seven-Serie bereits gehörig unter Druck. Vier Siege sind nötig, um in die World Series einzuziehen. Die nächsten beiden Spiele finden im Dodger Stadium statt.

Guardians starten mit Auswärtssieg

Die Cleveland Guardians eröffneten derweil ihr Halbfinale gegen die Tampa Bay Rays mit einem Auswärtssieg. Durch das 7:3 gingen die Guardians mit 1:0 in Führung.

In Milwaukee gelang William Contreras im fünften Inning mit einem Homerun der Ausgleich zum 4:4 für die Brewers. Auch die Pitcher überzeugten: Dustin May, JoJo Romero, Abner Uribe und Aaron Ashby ließen die Dodgers verzweifeln.

Brewers trotzen weiter den Dodgers

„Sie spielen gegen eines der wohl besten Teams, die es im Baseball je gegeben hat, und lassen sich davon nicht beeindrucken“, sagte Brewers-Manager Pat Murphy: „Sie lassen sich nicht aufhalten.“

In der vergangenen Saison waren die Brewers in der Championship Series noch ohne Sieg gegen die Dodgers geblieben. Los Angeles strebt trotz der beiden Niederlagen die dritte Meisterschaft nacheinander an. Eine solche Serie war zuletzt dem Rekordmeister New York Yankees in den Jahren 1998 bis 2000 gelungen. Die Brewers hingegen haben noch nie den Titel gewonnen, zuletzt standen sie 1982 im Finale.