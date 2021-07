Franz Wagner vor dem NBA-Draft: "Ich würde Moritz schlagen"

"Im Eins-gegen-Eins würde ich ihn schlagen, glaube ich", sagte Franz Wagner lachend. "Er würde wohl was anderes sagen, aber das soll ja auch so sein. Ich bin ein guter Werfer von außen und kann gut verteidigen." Am liebsten würde er mit dem großen Bruder in einer Mannschaft auflaufen: "Er ist ein Schmerz im Ar..., sorry - gegen ihn zu spielen, ist wirklich hart."