NBA: Milwaukee Bucks feiern Meisterschaft - Giannis Antetokounmpo überragt

„Ich denke, es ist einfach ein Verdienst der Spieler“, sagte Bucks-Coach Mike Budenholzer. „Wir haben uns angestrengt. Wir haben versucht, besser zu werden. Die Spieler nehmen alles an. Sie sind erstaunlich lernfähig. Sie nehmen es an, saugen es in sich auf und machen das Beste daraus.“