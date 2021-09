NBA: 76ers Coach Doc Rivers provoziert im Streit mit Ben Simmons mit Trump-Aussage

Simmons, der noch einen Vertrag über vier Jahre bei den 76ers hat, will diesen sogar mit einem Streik durchsetzen. Kurz bevor es für das Team und Coach Doc Rivers ins Trainingslager zur Saisonvorbereitung geht, äußerte sich der 59-Jährige nun in dem neuen MSNBC-Podcast It Was Said: Sports zu der aktuellen Situation. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)