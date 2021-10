Ausschluss für nicht geimpfte NBA-Spieler: Kleber findet es „in Ordnung“

In den Städten New York City, San Francisco und Los Angeles gilt für die Spieler der Heimmannschaft eine Impfpflicht, NBA-Commissioner Adam Silver würde sich eine solch strikte Vorgabe auch vonseiten der einflussreichen Spielergewerkschaft NBPA wünschen. Die Impfquote in der NBA lag laut Silver vor dem Saisonstart am Dienstag bei 96 Prozent.