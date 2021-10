NBA: Maxi Kleber über Dallas Mavericks, Luka Doncic, Kyrie Irving und Dennis Schröder

Maximilian Kleber: Das ist eine gute Frage. Wir wissen auch noch nicht, wie das alles zusammenpasst. Wir haben einen neuen Trainer, neue Spieler, ein neues System in Offense und Defense, an das wir uns alle gewöhnen müssen. Auch für mich - ich bin jetzt schon im fünften Jahr hier - ist alles neu. Das ist aber auch ein neuer Ansporn für alle. Von der Energie her passt alles. Ich glaube, es ist wichtig, wie wir am Anfang rauskommen und wie alles zusammenpasst. Natürlich wollen wir wieder in die Playoffs und da möglichst weit kommen. Mit einem Spieler wie Luka Doncic ist eine Meisterschaft immer ein Ziel. Aber es ist erst mal wichtig, dass wir alle zusammenkommen und verstehen, was das neue System für uns bedeutet und welche Rolle wir darin spielen.