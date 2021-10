NBA: Westbrook schwach bei Lakers-Debüt - Niederlage gegen Warriors

Die Lakers wollten der Niederlage allerdings keine große Bedeutung zumessen. „Es gibt nicht so viel, was man aus einem Preseason-Spiel herausholen kann, für mich persönlich“, sagte LeBron. „Aber ich liebe unser Training. Ich liebe es, zu sehen, was wir tun und hinter verschlossenen Türen weiterzuarbeiten.“ Die Spiele der Preseason seien dazu da, den Rhythmus zu finden.