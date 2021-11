Enes Kanter Freedom: US-Pass und ein neuer Name

Ein neuer Pass, ein neuer Name: Der türkische Basketballprofi Enes Kanter wird am Montag die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten und sich dabei auch einen zusätzlichen Nachnamen eintragen lassen. Das berichtet The Athletic. Demnach soll der 29-Jährige künftig Enes Kanter Freedom (Deutsch: Freiheit) heißen.