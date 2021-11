NBA: Atlanta Hawks und Washington Wizards liefern sich historisches Freiwurf-Duell

Die Atlanta Hawks und Washington Wizards haben sich in der NBA einen packenden Schlagabtausch an der Freiwurflinie geliefert. 16-mal standen die Wizards an der Linie, 29-mal die Hawks. Eigentlich keine überdurchschnittlich hohen Zahlen, besonders ist aber, dass beide Mannschaften alle ihre Freiwürfe trafen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)