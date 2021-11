NBA: Giannis Antetokounmpo mit historischer Leistung

32 Punkte, 20 Rebounds und fünf Assists - das war laut Liga-Angaben einem Spieler in weniger als 35 Minuten Spielzeit seit 62 Jahren nicht mehr gelungen. Laut ESPN Stats & Info schaffte der Finals-MVP dieses Kunststück gar in den wenigsten Minuten (30), seitdem diese in der Saison 1951/52 getrackt werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)