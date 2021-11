NBA: Scottie Pippen rechnet mit Michael Jordan wegen Doku-Serie "The Last Dance" ab

Und die Passage hat es in sich: Darin teilt der 56-Jährige gegen seinen früheren Bulls-Kollegen Michael Jordan aus. Der Grund: In der gefeierten ESPN-Doku-Serie „The Last Dance“ wird für Pippens Geschmack in der Storyline zu schnell von seinen Hintergründen zurück zu Jordan gesprungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)