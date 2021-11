NBA: Steph Curry glänzt bei Sieg der Golden State Warriors gegen Atlanta Hawks

Der 33-Jährige sorgte für die beste Punkteausbeute eines Spielers in dieser NBA-Saison und ist nun nicht nur der älteste Spieler der NBA-Historie mit 50 Punkten und zehn Assists in einem Spiel, sondern erst der dritte Spieler der Warriors, der 50 Punkte und zehn Assists in einer Partie erzielte. Zuvor war dieses Kunststück nur Wilt Chamberlain 1963 und Rick Barry 1974 gelungen.