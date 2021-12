Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga hat mit den Toronto Raptors aus der nordamerikanischen Profiliga NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Memphis Grizzlies verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 91:98. Bonga kam auf einen Punkt, einen Rebound und zwei Steals. Mit einer Bilanz von 9:13 ist Toronto, NBA-Champions von 2019, nur Zwölfter in der Eastern Conference.