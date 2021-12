NBA: Charles Barkley und Shaquille O‘Neal mit harscher Kritik an Anthony Davis

Auch eine andere NBA-Legende schloss sich dieser Sichtweise an. Mit Blick auf Davis‘ katastrophale Dreier-Quote von gerade einmal 18,8 Prozent in dieser Saison sagte der ehemalige Lakers-Star Shaquille O‘Neal: „Er hält sich nicht an seine Abmachung. Wenn du von der Drei-Punkte-Linie so schlecht wirfst, dann sagt mir das eines. Schieb deinen Arsch in die Posts, wo du hingehörst.“