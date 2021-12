NBA: Dallas Mavericks kassieren überraschende Pleite, Kidd kritisiert Doncic

Das Team um Superstar Luka Doncic verlor in der Nacht auf Samstag deutlich mit 91:107 gegen die New Orleans Pelicans. Vor zwei Tagen hatten die Mavs dieses Duell in New Orleans noch glasklar für sich entschieden. Endstand war 139:107 aus Sicht des Teams aus Texas gewesen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)