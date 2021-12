NBA: Dallas Mavericks nach Pleite gegen Indiana Pacers in der Krise - Schröder chancenlos

Für die Dallas Mavericks gab es die in der NBA nächste Niederlage. Die Texaner unterlagen den Indiana Pacers mit 93:106. Damit haben die Mavs in den vergangenen acht Partien nur zwei mal gewonnen und rutschten in der Tabelle im Westen auf Rang sieben ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)