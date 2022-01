Am Todestag: Bryant-Statue an Absturzstelle enthüllt

Am zweiten Todestag von Kobe Bryant ist an der Absturzstelle eine Statue enthüllt worden, die den NBA-Superstar und seine ebenfalls verunglückte Tochter darstellt. Kobe und Gianna Bryant sowie sieben weitere Personen waren am 26. Januar 2020 in Calabasas/Kalifornien mit einem Hubschrauber abgestürzt und gestorben.