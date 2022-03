NBA: Ex-GM verklagt Dallas Mavericks - Missbrauchsvorwürfe stehen im Raum

Er schrieb in einer Mail an ESPN: „Alles in dieser Klage ist eine Lüge. Wir haben mehrere vollständige Untersuchungen durchgeführt und die einzige Person, die den Standards der Dallas Mavericks nicht entsprochen hat, war Herr Nelson. Er wurde daraufhin gefeuert. Ich sage es noch einmal: Alles, was er gesagt hat, ist eine Lüge.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)