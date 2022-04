NBA: Lakers-Lage immer dramatischer - Playoffs nur noch theoretisch erreichbar

Die Luft wird immer dünner für die Los Angeles Lakers im Kampf um den Einzug in das Play-in-Turnier. Ohne ihren am Knöchel verletzten Superstar LeBron James verloren sie in der Nacht mit 118:129 gegen die Denver Nuggets und stehen weiterhin nur auf Platz elf der Western Conference. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)