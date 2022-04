NBA: Suns vorerst ohne Booker

Rückschlag für die Phoenix Suns: Das NBA-Spitzenteam muss in den Playoffs vorerst auf Superstar Devin Booker verzichten. Der Guard hatte am Dienstag bei der 114:125-Niederlage gegen die New Orleans Pelicans im zweiten Playoff-Spiel eine Verletzung im Oberschenkel erlitten und wird nach Informationen von ESPN zwei bis drei Wochen ausfallen.