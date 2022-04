NBA: Westbrook tritt gegen Ex-Lakers-Coach Vogel nach - "Habe keine faire Chance bekommen"

Russell Westbrook, Point Guard der erfolgsverwöhnten Franchise, hat nun gegen den seinen Ex-Coach nachgetreten. „Es ist unglücklich, denn ehrlich gesagt hatte ich zuvor noch nie ein Problem mit einem meiner Coaches“, schilderte er am Montag auf einer Pressekonferenz und schob an, „ich weiß nicht, was sein Problem mit mir war oder warum wir nie eine Beziehung aufbauen konnten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)