Die NBA hat die Trophäen der Post-Season neu gestaltet - so sehen die Auszeichnungen jetzt aus

Das gab die NBA am Donnerstag bekannt. Dabei könnten die neu designten Pokale schon bald in die Höhe gestreckt werden. Die NBA Playoffs sind bereits in vollem Gange. Am Sonntag oder Montag könnten schon die Conference-Finals beginnen, an deren Ende dann den strahlenden Gewinnern zwei der neuen Auszeichnungen präsentiert werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)