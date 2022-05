LeBron James und die L.A. Lakers: Warum die Mega-Krise endemisch werden kann

Und auch sonst gibt es nicht viel, was die Lakers in eventuellen Trades an Zugaben anbieten können. Horton-Tucker wäre so eine attraktive Beigabe, der wurde bisher aber aus allen Trades bewusst herausgehalten. Zwar spricht Bleacher Report von einem Lakers-Interesse an Malcolm Brogdon von den Indiana Pacers. Dorthin könnte man auch Westbrook verschiffen - der allein wird aber nicht reichen. Besagter Horton-Tucker und einer der wenigen verbliebenen Erstrundenpicks wären wohl nötig.