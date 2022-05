NBA: Kleber mit Dallas erneut geschlagen

Maximilian Kleber hat in der Basketball-Profiliga NBA mit den Dallas Mavericks die große Chance zum Ausgleich verspielt und im Play-off-Halbfinale gegen die Golden State Warriors das 0:2 kassiert. Nach einem zwischenzeitlichen 19-Punkte-Vorsprung unterlag das Team um den deutschen Nationalspieler in San Francisco mit 117:126, am Sonntag und am Dienstag (jeweils Ortszeit) stehen zwei Heimspiele auf dem Programm.