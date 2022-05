NBA: Krimi! Boston Celtics zittern sich ins Finale - Butler-Show reicht Miami Heat nicht

Die Celtics dominierten das Spiel direkt von Beginn an und ließen den Gegner in den ersten drei Minuten nicht einen Punkt aus dem Spiel heraus erzielen. Nach dem ersten Viertel stand eine 32:17-Führung zu Buche. Auch zur Halbzeit führte Boston mit komfortablen 14 Zählern. Erst gegen Ende des dritten Viertels kamen die Heat näher ran, doch am Ende rettete Boston den knappen Vorsprung über die Zeit.