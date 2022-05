NBA-Star Rondo soll Frau mit Waffe bedroht haben

Basketballstar Rajon Rondo droht womöglich größerer juristischer Ärger. Der zweimalige NBA-Champion, zuletzt bei den Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Profiliga NBA unter Vertrag, soll vergangene Woche eine Frau in Gegenwart ihrer Kinder mit einer Waffe bedroht haben. Die Betroffene hatte dies laut Informationen von ESPN der Polizei in Rondos Heimatstadt Louisville/Kentucky gemeldet.