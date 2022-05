NBA: Trauer um Legende Bob Lanier

Er wurde insgesamt achtmal in das Allstar-Team gewählt und in die Hall-of-Fame aufgenommen. Der Center legte in seiner Karriere durchschnittlich 20,1 Punkte sowie 10,1 Rebounds auf. Zudem ist der 2,11 Meter große Big man jeweils auf Platz drei des Punkte- sowie Reboundrankings der Pistons.