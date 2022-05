NBA trauert um Hall-of-Famer Lanier

"Bob Lanier war ein Hall-of-Fame-Spieler und einer der talentiertesten Center in der Geschichte der NBA, aber sein Einfluss auf die Liga ging weit über das hinaus, was er auf dem Spielfeld geleistet hat", sagte NBA-Commissioner Adam Silver. Lanier war nach seinem Karriereende als NBA-Botschafter tätig und Vorsitzender einer von der Liga unterstützten Initiative, die Kinder ermutigt, in der Schule zu bleiben.