NBA-Meister Milwaukee Bucks zieht Konsequenzen aus Gewalt-Exzess

„Wie kommen diese Menschen darauf, einfach eine Schießerei auf offener Straße in einem Vergnügungsviertel austragen zu können, ob Polizei vor Ort ist oder nicht?“, fragte sich die Polizeifunktionärin Nicole Waldner in einer Pressekonferenz. Bürgermeister Cavalier Johnson ergänzte: „Das darf in unserer Stadt nicht passieren, das darf nirgendwo in diesem Staat, in diesem Land passieren.“ Johnson verhängte für Samstag und Sonntag eine Ausgangssperre für junge Menschen bis 20, die sich nach 23 Uhr nicht mehr auf den Straßen aufhalten dürfen.