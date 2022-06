NBA-Finals: Curry-Show reicht nicht! Celtics gehen gegen Warriors 2:1 in Führung

Überragender Mann auf dem Platz war wieder einmal Steph Curry. Der NBA-Star war mit 31 Punkten bester Werfer der Partie. Dennoch konnte auch er am Ende nichts gegen Boston und seinen starken Shooting Guard Jaylen Brown ausrichten. Der Amerikaner verbuchte 27 Zähler für sein Team und hatte maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Celtics in Spiel drei der Finals.