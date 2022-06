NBA-Finals: Golden State Warriors schlagen Celtics in Spiel 5 - trotz historisch schwachem Curry

Von seinen Zahlen war es Currys schwächstes Spiel in den dies jährigen Finals. Dafür traten seine Mitspieler in den Vordergrund - allen voran Andrew Wiggins. Er kam am Ende auf 26 Punkte und 13 Rebounds auf. Sein Mitspieler Draymond Green lobte ihn auf der Pressekonferenz: „Es hat einen Grund, weshalb er ein All-Star-Starter war. Je größer die Herausforderung ist, die wir ihm geben, umso besser reagiert er darauf.“