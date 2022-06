NBA-Finals: Theis träumt vom "Banner 18"

Seine zweite Heimat gefällt ihm. "Boston ist eine Sportstadt. Jede Sportart ist auf Gewinnen ausgelegt", so Theis: "Vom ersten Tag an ? auch bei den Celtics ? bist du ein Teil davon. Jetzt, nach fast fünf Jahren, sind wir in den Finals und können das Ziel angreifen, das wir haben. Der Kern der Mannschaft ist immer noch fast der gleiche."